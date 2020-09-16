В Бурятии 202 детсадовца и 140 школьников ушли на карантин из-за коронавируса

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В Бурятии выявили коронавирус у 140 школьников; на карантин также ушли воспитанники девяти детских садов.

В Бурятии на карантин из-за выявления больных COVID-19 отправлено 202 воспитанника детских садов. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования.

Случаи коронавируса зарегистрированы в Заиграевском и Селенгинском районах, а также в Улан-Удэ в детских садах № 70, 35, 96, 1 и в дошкольных группах школ № 1 и 2.

В минобре также сообщили, что в школах Бурятии выявлено 140 учеников и 18 сотрудников, больных коронавирусом. В число контактных попали 1400 учеников и 102 сотрудника школ.

Напомним, 21 сентября стало известно, что более 50 детей в Новосибирской области заболели коронавирусом в школах и детских садах.