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В Хакасии археологи нашли нетронутый скифский могильник

сегодня 10:41

Фото пресс-службы правительства Хакасии

Учёные обнаружили могильник, до которого не добрались «чёрные археологи»; в одном из захоронений была погребена женщина-воин.

Сотрудники Института археологии СО РАН во время спасательных археологических работ на территории Аскизского района Хакасии обнаружили нетронутые захоронения, относящиеся к тагарской культуре (эпоха раннего железа). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В могильниках найдены скелеты четырёх тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребённого учёные нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», — говорится в сообщении.

Это находка примечательна тем, что до неё не добрались «чёрные археологи» и в захоронения сохранились многочисленные артефакты.

В одном из захоронений археологи предположительно нашли скелет женщины, причастной к воинскому сословию. В могиле также находились топор и кинжал-акинак, указывающие на это.

«В другом могильнике было захоронено сразу четыре человека: двое мужчин, одна женщина и ребёнок. Рядом с мужчинами были обнаружены топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые», — говорится в сообщении.

После окончания работ все артефакты будут отправлены в Новосибирск на реставрацию, после чего возвращены в республику для хранения в коллекции Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.

Напомним, новосибирские археологи реконструировали облик жителей села Кривощёково.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

археология
Хакасия
Институт археологии и этнографии СО РАН

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