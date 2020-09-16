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В Кемеровской области за сутки коронавирус нашли у 125 человек

сегодня 12:35

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

В Кузбассе оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом; за сутки прибавилось 125 заболевших.

Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на 22 сентября.

За минувшие сутки в Кузбассе у 125 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.

Новые заражения выявлены в Кемерово (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселёвске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1).

На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.

Зарегистрировано за сутки два летальных исхода — скончались двое мужчин, на фоне коронавируса у пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Не смогли победить коварную хворь 64-летний житель Берёзовского, чей анамнез также был отягощен заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и 64-летний житель Киселёвска.

Всего жертвами пандемии COVID-19 в регионе стал 91 человек.

Напомним, в Новосибирске от коронавируса за последние сутки умерли пять человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемеровская область
коронавирус

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