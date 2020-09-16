В Кузбассе ревнивец поджёг «Пежо» бывшей жены

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В Новокузнецке будут судить местного жителя, который поджёг автомобиль экс-супруги; по его словам, на этот поступок его толкнула ревность

В отдел полиции «Центральный» Новокузнецка поступило сообщение о возгорании «Пежо 309», которое принадлежит 43-летней местной жительнице. В результате пожара был повреждён моторный отсек машины. Сумма причинённого ущерба составила 100 тысяч рублей. Автомобиль после пожара восстановлению не подлежит, сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Специалисты установили, что причиной произошедшего стал поджог. Очаг возгорания находился в районе левого переднего колеса от автомобиля. В ходе оперативного розыска полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался бывший супруг пострадавшей женщины. Он полностью признал свою вину и объяснил, что устроил поджог из ревности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание за которое составляет 5 лет лишения свободы. На время следствия поджигатель взят под стражу.

Напомним, в Красноярске полицейские задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники.