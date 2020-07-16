В Новосибирске на год отложили военно-патриотический фестиваль «Сибирский огонь»

Фото со страницы «Сибирский огонь» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирской области отменили популярный фестиваль; «Сибирский огонь» зажжётся в следующем году.

Организаторы военно-патриотического фестиваля «Сибирский огонь» сообщили о его отмене в этом году. Сообщение об этом пришло в редакцию Сиб.фм.

«Решением правительства фестиваль был перенесён на следующий год. Мы стараемся максимально всех оповестить. В прошлом году фестиваль посетило более 40 000 зрителей», — сообщили организаторы.

Решение принято из-за запрета на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Фестиваль «Сибирский огонь» ежегодно проводится в селе Большой Оёш Колыванского района.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили шествие Бессмертного полка.