В Новосибирске на год отложили военно-патриотический фестиваль «Сибирский огонь»
Фото со страницы «Сибирский огонь» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирской области отменили популярный фестиваль; «Сибирский огонь» зажжётся в следующем году.
Организаторы военно-патриотического фестиваля «Сибирский огонь» сообщили о его отмене в этом году. Сообщение об этом пришло в редакцию Сиб.фм.
«Решением правительства фестиваль был перенесён на следующий год. Мы стараемся максимально всех оповестить. В прошлом году фестиваль посетило более 40 000 зрителей», — сообщили организаторы.
Решение принято из-за запрета на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
Фестиваль «Сибирский огонь» ежегодно проводится в селе Большой Оёш Колыванского района.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили шествие Бессмертного полка.
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