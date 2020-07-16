Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Новосибирске на год отложили военно-патриотический фестиваль «Сибирский огонь»

сегодня 14:49

Фото со страницы «Сибирский огонь» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирской области отменили популярный фестиваль; «Сибирский огонь» зажжётся в следующем году.

Организаторы военно-патриотического фестиваля «Сибирский огонь» сообщили о его отмене в этом году. Сообщение об этом пришло в редакцию Сиб.фм.

«Решением правительства фестиваль был перенесён на следующий год. Мы стараемся максимально всех оповестить. В прошлом году фестиваль посетило более 40 000 зрителей», — сообщили организаторы.

Решение принято из-за запрета на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Фестиваль «Сибирский огонь» ежегодно проводится в селе Большой Оёш Колыванского района.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили шествие Бессмертного полка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
сибирский огонь

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93218
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41884
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40410
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31462
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24181
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20549
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20331
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября