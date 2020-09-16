В Новосибирске резко похолодает: неутешительный прогноз синоптиков

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в течение недели резко сменится погода; вместо тепла в регион придут близкие к нулю температуры.

В течение текущей недели в Новосибирске резко похолодает. Такие данные приводит сервис Gismeteo. Согласно прогнозу синоптиков, уже к воскресенью, 27 сентября, возможно понижение температуры до +4...+8 градусов.

На протяжении последних нескольких дней в Новосибирске наблюдалось потепление. Местами температура воздуха поднималась до +18...+20 градусов.

Также со среды до конца недели в Новосибирске начнутся дожди. Больше всего осадков, считают синоптики, выпадет завтра, 24 сентября. Завтра ожидается усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

Напомним, первый снег в Новосибирске ожидается в середине октября.