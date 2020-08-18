В Новосибирске заменят почти все трамваи и проложат новую линию

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До 88 % трамваев Новосибирска заменят по концессионному соглашению; в городе реконструируют депо и построят новую трамвайную линию.

Концессионное соглашение, которое предполагает комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры в правобережной части Новосибирска, планирует заключить мэрия города с частным инвестором.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это позволит заменить до 88 % трамвайного парка, насчитывающего 159 машин.

«Обновление трамвайного парка предполагает закупку подвижного состава в объёме до 88 % от существующего количества ПС трамвайного парка города Новосибирска», — говорится в сообщении.

Модернизацию планируют провести в два этапа. Первый, рассчитанный до 2024 года, предусматривает реконструкцию депо, существующих трамвайных путей, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии на улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и в жилмассиве Плющихинский.

В мэрии выразили уверенность, что новая трамвайная линия в Новосибирске позволит решить проблему транспортной доступности, в том числе жилмассива Плющихинский, где проживают более 50 тысяч человек.

В настоящий момент разрабатывается дорожная карта, согласно которой концессионное соглашение подпишут уже в 2021 году. Конкурс на реализацию этого проекта уже объявлен.

Напомним, жители Улан-Удэ назвали подаренные Москвой трамваи «обносками» и «хламом».