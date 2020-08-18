Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Новосибирске заменят почти все трамваи и проложат новую линию

сегодня 14:29

Фото pixabay.com

До 88 % трамваев Новосибирска заменят по концессионному соглашению; в городе реконструируют депо и построят новую трамвайную линию.

Концессионное соглашение, которое предполагает комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры в правобережной части Новосибирска, планирует заключить мэрия города с частным инвестором.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это позволит заменить до 88 % трамвайного парка, насчитывающего 159 машин.

«Обновление трамвайного парка предполагает закупку подвижного состава в объёме до 88 % от существующего количества ПС трамвайного парка города Новосибирска», — говорится в сообщении.

Модернизацию планируют провести в два этапа. Первый, рассчитанный до 2024 года, предусматривает реконструкцию депо, существующих трамвайных путей, инфраструктуры под новый подвижной состав, строительство трамвайной линии на улице Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» и в жилмассиве Плющихинский.

В мэрии выразили уверенность, что новая трамвайная линия в Новосибирске позволит решить проблему транспортной доступности, в том числе жилмассива Плющихинский, где проживают более 50 тысяч человек.

В настоящий момент разрабатывается дорожная карта, согласно которой концессионное соглашение подпишут уже в 2021 году. Конкурс на реализацию этого проекта уже объявлен.

Напомним, жители Улан-Удэ назвали подаренные Москвой трамваи «обносками» и «хламом».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

трамвай
Новосибирская область
концессия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93218
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41884
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40410
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31462
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24181
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20549
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20331
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября