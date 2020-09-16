В общине Виссариона нашли склад с оружием, деньги и ювелирные украшения

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В общине Виссариона в Красноярском крае нашли оружие, деньги и ювелирные украшения; среди обнаруженного при обысках – карабин «Сайга» и различные ружья.

Оружие, деньги и ювелирные украшения нашли при обысках в «Церкви последнего завета» в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«При обысках обнаружена касса, порядка 3 млн рублей, дорогостоящий алкоголь, оружие, ножи, подарки в виде дорогостоящих часов, ручек, золотых украшений, в том числе и короны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди обнаруженного оружия — карабин «Сайга» и ружья. Часть из него зарегистрирована. Выясняется, было ли зарегистрировано остальное оружие.

22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали трёх руководителей местной религиозной организации «Церковь последнего завета» — Сергея Торопа (Виссариона), Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. По данным СК, с 1991 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили этой организацией. Им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ст. 239, п. п. а, б, ч. 3, ст. 111 УК РФ «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

По данным СК, задержанные руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей причинён тяжкий вред здоровью.

Напомним, в Новосибирске арестовали основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета».