В Пенсионном фонде России опровергли приостановку выплаты пенсий

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Ранее СМИ опубликовали мнения экспертов, утверждавших: если пенсию в течение полугода не снимать с карты, выплаты пенсии прекращаются; якобы это делается для «экономии».

ПФР распространил пояснение, в котором назвал ложным утверждение о прекращении начисления средств при том, что они остаются нетронуты на протяжении шести месяцев. Об этом, в частности, пишут РИА «Новости». Такая процедура не предусмотрена, разъяснили в фонде.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сделал заявление, в котором сообщил о необходимости ежемесячного снятия пенсии с банковской карты, в противном случае начисления прекращаются. Господин Коган объяснил это тем, что получатель пенсии может покинуть Россию или умереть, а данные до пенсионного ведомства доходят с опозданием и подобная мера позволяет не расходовать финансы понапрасну.

Напомним, 14 сентября ПФР рассказал новосибирцам, что такое «страховая пенсия».