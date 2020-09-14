Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Пенсионном фонде России опровергли приостановку выплаты пенсий

сегодня 00:15

Фото pixabay.com

Ранее СМИ опубликовали мнения экспертов, утверждавших: если пенсию в течение полугода не снимать с карты, выплаты пенсии прекращаются; якобы это делается для «экономии».

ПФР распространил пояснение, в котором назвал ложным утверждение о прекращении начисления средств при том, что они остаются нетронуты на протяжении шести месяцев. Об этом, в частности, пишут РИА «Новости». Такая процедура не предусмотрена, разъяснили в фонде.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сделал заявление, в котором сообщил о необходимости ежемесячного снятия пенсии с банковской карты, в противном случае начисления прекращаются. Господин Коган объяснил это тем, что получатель пенсии может покинуть Россию или умереть, а данные до пенсионного ведомства доходят с опозданием и подобная мера позволяет не расходовать финансы понапрасну.

Напомним, 14 сентября ПФР рассказал новосибирцам, что такое «страховая пенсия».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92930
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41789
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40169
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31401
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24100
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20454
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20252
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября