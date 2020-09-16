В помощь дольщикам: Новосибирская область получит миллиард рублей на долгострои

Фото pixabay.com

Федеральные деньги на достройку проблемных домов получит Новосибирская область; решение об этом принял наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков.

В Новосибирской области будут восстановлены права более 900 дольщиков, обязательства перед которыми нарушили недобросовестные застройщики: «ОбьСтрой» и «Неоград-Инвест». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, наблюдательный совет по защите прав дольщиков одобрил софинансирование по восстановлению прав дольщиков четырёх проблемных объектов в регионе. В бюджете области на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей и более 1 млрд рублей поступит из федеральной казны.

Соглашение по завершению строительства проблемных объектов было подписано 20 марта нынешнего года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд».

«Принятие Наблюдательным советом такого решения – важнейший шаг в дальнейшем решении проблемы обманутых дольщиков в регионе. Это позволит начать работы по достройке четырех наиболее проблемных домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, и дома в городе Обь на ул. Калинина, 20. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в 2021 году», – добавил Иван Шмидт.

Ранее о решении выделить деньги на федеральное финансирование заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, который во время рабочей поездки в Новосибирскую область провёл совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в СФО.

Кроме того, власти региона направили ходатайство в адрес генерального директора ППК «Фонд» о рассмотрении возможности принятия решения с учётом дополнительных трёх объектов, достройка которых может быть начата в 2020 году, а ввод в эксплуатацию возможен в 2021 году. Это позволит запустить механизмы ППК «Фонд» ещё по трём домам и дополнительно восстановить права более 550 человек.

Напомним, что ранее писали о том, что достраивать проблемные объекты регионы смогут самостоятельно.