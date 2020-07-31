Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В России вырастут цены на сигареты и вейпы

сегодня 18:32

Фото pixabay.com

Госдума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты; подорожание коснётся всей табачной продукции.

В Госдуме сегодня, 23 сентября, приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию, вейпы и электронные сигареты.

Как сообщает «РИА Новости», косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с нынешним годом, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Сообщается, что ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

По оценкам специалистов, это приведёт к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей.

Напомним, в конце июля Путин подписал закон, запрещающий курить кальяны и вейпы в общественных местах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
сигареты
акциз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93286
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41910
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40463
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31474
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24197
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20573
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20355
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября