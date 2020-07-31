В России вырастут цены на сигареты и вейпы

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Госдума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты; подорожание коснётся всей табачной продукции.

В Госдуме сегодня, 23 сентября, приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию, вейпы и электронные сигареты.

Как сообщает «РИА Новости», косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с нынешним годом, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Сообщается, что ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

По оценкам специалистов, это приведёт к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей.

Напомним, в конце июля Путин подписал закон, запрещающий курить кальяны и вейпы в общественных местах.