В российской колонии заключённые сделали подкоп и сбежали

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Шестеро заключённых сбежали из колонии; «джентльмены удачи» сделали подкоп и были таковы.

Шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии 2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.

«22 сентября из исправительной колонии 2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп», — приводит сообщение «РИА Новости».

Незамедлительно сотрудниками исправительного учреждения был проведён подсчёт осуждённых. В ходе переклички был выявлен факт отсутствия шестерых человек.

На поиск заключённых направлен личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные разыскные посты, разосланы ориентировки, добавили в ведомстве. Кроме того, по месту жительства беглецов направлены полицейские экипажи.

Напомним, в Иркутской области благополучно завершены поиски беглого преступника Сергея Устюгова, который 7 сентября сбежал из-под стражи во время следственного эксперимента.