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В Убинском районе у детей с ограниченными возможностями хотят забрать миллион на питание

сегодня 17:29

Фото из открытых источников

Глава Убинского района предложил сократить расходы на питание детей с ограниченными физическими возможностями; проект документа будет рассмотрен на ближайшей сессии местного совета.

В Убинском районе глава предложил отобрать у детей с ограниченными возможностями миллион рублей, предусмотренных на питание.

Это предполагается сделать на сессии депутатов местного совета, которая состоится 30 сентября.

Как сказано в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении Сиб.фм, уменьшение должно коснуться субвенций на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (питание детей с ОВЗ). Статью планируют уменьшить на миллион рублей.

Вместе с этим власти района планируют на 2,6 миллиона сократить статью «Благоустройство населённых пунктов» по программе «Комфортная городская среда».

Вместе с тем, предполагается увеличение фонда оплаты труда руководства и сотрудников администрации района на 3%.

Напомним, в начале сентября в суде представили неопровержимые доказательства вины главы Убинского района в браконьерстве.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Убинский район
школьное питание

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