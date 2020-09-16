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Ветер до 32 метров в секунду: в Горном Алтае объявили штормовое предупреждение

сегодня 17:06

Фото из открытых источников

В ближайшие сутки Республику Алтай накроет непогода; синоптики пообещали мокрый снег и шквалистый ветер.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября на территории Республики Алтай ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, по высокогорью до 32 м/с, 25 сентября — похолодание.

Региональное МЧС предупредило жителей и гостей региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Возможны обрывы линий электропередач и срывы плохо закреплённых конструкций.

При усилении ветра непогоду лучше переждать в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения», — говорится в сообщении МЧС.

Туристическим группам и охотникам предложили отменить выходы на природу и переждать непогоду в населённых пунктах.

Напомним, первый снег новосибирцам пообещали в середине октября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Республика Алтай
штормовое предупреждение

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