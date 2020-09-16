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Виссарион обвинил своих обвинителей в «психическом нездоровье»

сегодня 12:00

Фотои видео Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске суд сегодня отправил в СИЗО руководителя секты «Церковь Последнего завета»; ждать суда Виссарион два месяца будет за решёткой.

Суд Центрального района Новосибирска сегодня избрал меру пресечения для руководителя секты «Церковь Последнего завета». На два месяца Виссарион, в миру Сергей Тороп, отправится в СИЗО.

Как заявил сам «миссия», его оклеветали. А люди, которые написали заявление, якобы, страдают психическими расстройствам.

«Они психически не здоровы и при этом продолжают работать в школе», — заявил Сергей Тороп.

Виссарион не сообщил журналистам, будет ли он обжаловать решение суда.

Напомним, летописей Виссариона Вадим Редькин высказал несогласие с решение суда и заявил о намерении его обжаловать.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
новосибирск
Виссарион

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