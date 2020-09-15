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Владимир Путин хочет поменять процедуру формирования правительства: соответствующий документ внесён в Госдуму

сегодня 03:55

Фото - пресс-служба президента РФ

В России началось преобразование государственного аппарата в соответствии с обновлённой Конституцией; первым реформироваться будет российское правительство.

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму документ о новой процедуре формирования правительства, сообщает пресс-служба Госдумы, ссылаясь на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Законопроект призван привести статус и деятельность правительства в соответствие с обновлённой Конституцией. В частности, закрепляются новые полномочия правительства и внесён механизм защиты деятельности кабмина на случай политического кризиса, если депутаты Госдумы затянут утверждение членов кабмина, отмечает ТАСС.

Президенту даётся две недели на внесение кандидатуры премьер-министра в Госдуму после вступления в должность. Депутаты располагают неделей для рассмотрения кандидатур премьера, вице – премьеров и министров.

Напомним, 15 сентября Путин отменил указ Медведева.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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