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Водитель «Жука» насмерть сбил пешехода под Новосибирском

сегодня 12:05

Фото из группы «Госавтоинспекция Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте»

66-летний мужчина погиб этой ночью под колёсами иномарки; он шёл по проезжей части.

Смертельное ДТП произошло этой ночью в Новосибирском районе. Под колёсами иномарки погиб 66-летний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



«Около полуночи 55-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, двигался по автодороге Н-2120 со стороны села Криводановка в направлении города Новосибирска и в пути следования на 8-м км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.

В результате случившегося 66-летний мужчина скончался на месте.

Напомним, ранее водитель «Газели» сбил велосипедиста в Новосибирске и скрылся с места ДТП.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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