Возможно, Бузова решила сменить новосибирского блогера Даву Манукяна на Александра Петрова

Фото Instagram

Всё больше становится свидетельств, что в паре Бузова – Манукян не всё в порядке; Ольга Бузова флиртовала с Александром Петровым на премьере его фильма.

Не смотря на занятость тренировками к шоу «Ледниковый период», из-за которых у неё не остаётся времени на Манукяна, Ольга Бузова 22 сентября специально высвободила вечер для посещения премьеры кинофильма «Стрельцов», где главную рол сыграл Александр Петров. Он сам присутствовал на премьере, пишет Teleprogramma.pro.

Бузова принарядилась специально для Петрова: шпильки, мини-платье, выгодно подчёркивающее силуэт. Сменила Бузова и причёску. На мероприятии она флиртовала с Петровым, осыпая его комплиментами и сделав совместное селфи щека к щеке. Александр признался, что следит за творчеством Ольги, чем немало её обрадовал.

И всё это происходит на фоне тоскующего в одиночестве Давы Манукяна и убранных Бузовой из сторис Instagram его фотографий. Возможно, Ольга решила сменить возлюбленного и не стала дожидаться милостей от природы. То, что Петров не свободен, Бузову не смущает.

Напомним, 13 сентября новосибирский блогер Дава Манукян рассказал о несчастной любви.