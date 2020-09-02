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Врачами обнаружен новый фактор риска для диабетиков

сегодня 22:07

Фото pixabay.com

Диабетом во всём мире болеет порядка 460 млн человек; учёные обнаружили причину улучшения состояния диабетиков.

Учёные Великобритании и Австралии установили, что правильный режим сна улучшает состояние диабетиков, пишет News-Medical.

Были изучены режим дня и физическая активность 635 диабетиков. Четверть из них рано ложилась спать и рано просыпалась, будучи в постели раньше одиннадцати часов вечера. Еще 23% поздно ложились и просыпались, отходя ко сну примерно в полпервого ночи. Оказалось, что «жаворонки» на 56% физически активнее, чем «совы», что благотворно сказывается на состоянии их здоровья. Один из авторов эксперимента, доктор Джозеф Хенсон из Лестерского университета полагает, что достаточно изменить режим сна и это приведёт к позитивным изменениям в здоровье. С ним солидарен доктор Алекс Роулендс из Университета Южной Австралии.

Ранее исследователи из Каролинского института в Стокгольме, изучив истории болезней свыше 85 тысяч диабетиков, установили, что бессонница увеличивает риск заболевания диабетом на 7%.

Напомним, 2 сентября установлен напиток, снижающий риск диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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