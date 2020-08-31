Врачи определили самый опасный завтрак для пожилых людей
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С возрастом растёт риск заболеваний центральной нервной системы; в пожилом возрасте на развитие болезни может повлиять даже завтрак.
Наиболее тяжёлым недугом в зрелом возрасте является болезнь Паркинсона, облегчить её течение и даже снизить риск возникновения поможет отказ от утреннего приёма горячих напитков, пишет Express.
Речь идёт о кофе и чае, так как их приём может вызвать резкий скачок давления, что негативно отразится на здоровье пожилого человека.
Не стоит завтракать и некоторыми продуктами. Например – бананами, так как через довольно сложный механизм они влияют на нервную систему.
Напомним, 31 августа медики рассказали, как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера.
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