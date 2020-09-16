Вторая волна COVID-19: в России за сутки – 6341 новый случай коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6 431 новый случай коронавируса выявили в России за сутки; в стационарах скончались 150 человек.

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 150 летальных исходов. Об этом сообщили 23 сентября в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 970

🔸 Московская область — 215

🔸 Санкт-Петербург — 208

🔸 Ростовская область — 183

🔸 Воронежская область — 152

🔸 Нижегородская область — 147

🔸 Ставропольский край — 143

🔸 Свердловская область — 125

🔸 Ханты-Мансийский АО — 125

🔸 Кемеровская область — 125

🔸 Ульяновская область — 123

🔸 Самарская область — 111

🔸 Саратовская область — 108

🔸 Волгоградская область — 104

🔸 Красноярский край — 103

🔸 Оренбургская область — 102

🔸 Пензенская область — 95

🔸 Краснодарский край — 94

🔸 Архангельская область — 91

🔸 Удмуртская Республика — 84

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Республика Крым — 81

🔸 Алтайский край — 79

🔸 Республика Коми — 78

🔸 Челябинская область — 78

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 75

🔸 Пермский край — 74

🔸 Мурманская область — 73

🔸 Иркутская область — 73

🔸 Омская область — 73

🔸 Хабаровский край — 72

🔸 Республика Алтай — 70

🔸 Забайкальский край — 70

🔸 Республика Саха (Якутия) — 70

🔸 Республика Калмыкия — 69

🔸 Приморский край — 68

🔸 Кировская область — 66

🔸 Республика Бурятия — 65

🔸 Новосибирская область — 65

🔸 Томская область — 65

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 64

🔸 Тюменская область — 63

🔸 Белгородская область — 57

🔸 Ленинградская область — 55

🔸 Орловская область — 53

🔸 Астраханская область — 51

🔸 Ярославская область — 49

🔸 Республика Ингушетия — 49

🔸 Ивановская область — 45

🔸 Вологодская область — 44

🔸 Республика Тыва — 44

🔸 Республика Карелия — 43

🔸 Магаданская область — 43

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41

🔸 Калужская область — 40

🔸 Брянская область — 39

🔸 Рязанская область — 39

🔸 Тамбовская область — 39

🔸 Сахалинская область — 39

🔸 Костромская область — 38

🔸 Калининградская область — 38

🔸 Курская область — 37

🔸 Республика Хакасия — 36

🔸 Липецкая область — 35

🔸 Тверская область — 35

🔸 Республика Северная Осетия — 34

🔸 Республика Башкортостан — 34

🔸 Республика Мордовия — 33

🔸 Тульская область — 32

🔸 Владимирская область — 31

🔸 Новгородская область — 30

🔸 Курганская область — 30

🔸 Амурская область — 28

🔸 Чувашская Республика — 27

🔸 Республика Адыгея — 26

🔸 Камчатский край — 25

🔸 Псковская область — 23

🔸 Республика Марий Эл — 23

🔸 Республика Татарстан — 21

🔸 Севастополь — 20

🔸 Смоленская область — 19

🔸 Еврейская АО — 15

🔸 Чеченская Республика — 5

🔸 Ненецкий АО — 2

🔸 Чукотский АО — 2.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.