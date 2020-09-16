Вторая волна COVID-19: в России за сутки – 6341 новый случай коронавируса
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6 431 новый случай коронавируса выявили в России за сутки; в стационарах скончались 150 человек.
За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 150 летальных исходов. Об этом сообщили 23 сентября в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 970
🔸 Московская область — 215
🔸 Санкт-Петербург — 208
🔸 Ростовская область — 183
🔸 Воронежская область — 152
🔸 Нижегородская область — 147
🔸 Ставропольский край — 143
🔸 Свердловская область — 125
🔸 Ханты-Мансийский АО — 125
🔸 Кемеровская область — 125
🔸 Ульяновская область — 123
🔸 Самарская область — 111
🔸 Саратовская область — 108
🔸 Волгоградская область — 104
🔸 Красноярский край — 103
🔸 Оренбургская область — 102
🔸 Пензенская область — 95
🔸 Краснодарский край — 94
🔸 Архангельская область — 91
🔸 Удмуртская Республика — 84
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Республика Крым — 81
🔸 Алтайский край — 79
🔸 Республика Коми — 78
🔸 Челябинская область — 78
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 75
🔸 Пермский край — 74
🔸 Мурманская область — 73
🔸 Иркутская область — 73
🔸 Омская область — 73
🔸 Хабаровский край — 72
🔸 Республика Алтай — 70
🔸 Забайкальский край — 70
🔸 Республика Саха (Якутия) — 70
🔸 Республика Калмыкия — 69
🔸 Приморский край — 68
🔸 Кировская область — 66
🔸 Республика Бурятия — 65
🔸 Новосибирская область — 65
🔸 Томская область — 65
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 64
🔸 Тюменская область — 63
🔸 Белгородская область — 57
🔸 Ленинградская область — 55
🔸 Орловская область — 53
🔸 Астраханская область — 51
🔸 Ярославская область — 49
🔸 Республика Ингушетия — 49
🔸 Ивановская область — 45
🔸 Вологодская область — 44
🔸 Республика Тыва — 44
🔸 Республика Карелия — 43
🔸 Магаданская область — 43
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41
🔸 Калужская область — 40
🔸 Брянская область — 39
🔸 Рязанская область — 39
🔸 Тамбовская область — 39
🔸 Сахалинская область — 39
🔸 Костромская область — 38
🔸 Калининградская область — 38
🔸 Курская область — 37
🔸 Республика Хакасия — 36
🔸 Липецкая область — 35
🔸 Тверская область — 35
🔸 Республика Северная Осетия — 34
🔸 Республика Башкортостан — 34
🔸 Республика Мордовия — 33
🔸 Тульская область — 32
🔸 Владимирская область — 31
🔸 Новгородская область — 30
🔸 Курганская область — 30
🔸 Амурская область — 28
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Республика Адыгея — 26
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Псковская область — 23
🔸 Республика Марий Эл — 23
🔸 Республика Татарстан — 21
🔸 Севастополь — 20
🔸 Смоленская область — 19
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Чеченская Республика — 5
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Чукотский АО — 2.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.
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