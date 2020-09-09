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«Вторая волна уже началась»: вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов прокомментировал рост заражений COVID-19

сегодня 18:11

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новосибирский учёный Сергей Нетёсов считает, что вторая волна коронавируса уже началась; об этом свидетельствует ежедневный рост числа заболевших.

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Серей Нетёсов заявил о начале второй волны коронавируса в стране.

«Мы наблюдаем медленный, но устойчивый рост числа заболевших, начиная с августа. За три недели — плюс 20 %. Поэтому я уже сейчас назвал бы это зафиксированной второй волной», — сказал Нетёсов в интервью Сиб.фм.

В среду, 23 сентября, в Новосибирской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Месяц назад — 23 августа — суточный прирост заболевших был равен 50. Аналогичная картина и в целом по стране. Уже который день в России выявляют более 6 тысяч инфицированных COVID-19, хотя ещё три недели назад этот показатель снижался до 4 тысяч.

Также Нетёсов отметил, что на фоне растущего числа заражений показатели смертности в целом по стране остаются стабильными. Это связано с тем, что ход этого заболевания сейчас в принципе предсказуем и врачи уже знают, какие симптомы необходимо вовремя купировать, чтобы не допустить летального исхода.

Напомним, ранее учёный рассказал, что лучшим средством защиты от второй волны коронавируса по-прежнему остаются медицинские маски и соблюдение социальной дистанции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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