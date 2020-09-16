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Выплаты безработным: стал известен размер постоянного пособия на детей

сегодня 13:23

Фото с сайта pixabay.com

Россиянам, потерявшим работу и живущим с детьми, предложили выплачивать бессрочное пособие; размер выплат предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума на ребёнка.

Постоянное пособие по безработице предложили выплачивать россиянам, лишившимся работы и проживающим с детьми. Его размер планируют увеличить в сравнении с выплатами, которые предоставляются сейчас. Такая инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Профсоюзы предлагают поднять размер пособия до уровня прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по России он равняется 10,7 тысячам рублей. Пока не уточняется, смогут ли оба родителя получать эти средства.

По данным издания «Известия», идея вошла в проект генерального соглашения между правительством, работодателями и объединениями профсоюзов на 2021-2023 годы.

В период пандемии коронавируса россиянам, потерявшим работу, выплачивают дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребёнка поверх пособия. Но это временная кризисная мера, которую недавно продлили на сентябрь. Будут ли ещё продлевать такое пособие, неизвестно.

Напомним, ранее в Совете Федерации рассказали, что поддерживают предложение профсоюзов.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
пособие по безработице

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