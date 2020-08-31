Выплаты на детей от 3 до 7 лет: Путин предложил увеличить пособие

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Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность увеличений детского пособия на детей от 3 до 7 лет; глава государства попросил решать этот вопрос, исходя из бюджета на следующий год.

Сегодня во время встречи с сенаторами Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения пособий на детей от 3 до 7 лет. Такое предложение президент обосновал тем, что предыдущие выплаты помогли не всем семьям.

«Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», – пояснил президент.

Напомним, сейчас выплаты получают малоимущие семьи с детьми возрастом от 3 до 7 лет. Размер выплат составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей.

Ранее парламентарии подготовили законопроект, по которому размер выплат должен увеличиться вдвое.