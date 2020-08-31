Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Выплаты на детей от 3 до 7 лет: Путин предложил увеличить пособие

сегодня 19:37

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность увеличений детского пособия на детей от 3 до 7 лет; глава государства попросил решать этот вопрос, исходя из бюджета на следующий год.

Сегодня во время встречи с сенаторами Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения пособий на детей от 3 до 7 лет. Такое предложение президент обосновал тем, что предыдущие выплаты помогли не всем семьям.

«Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», – пояснил президент.

Напомним, сейчас выплаты получают малоимущие семьи с детьми возрастом от 3 до 7 лет. Размер выплат составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей.

Ранее парламентарии подготовили законопроект, по которому размер выплат должен увеличиться вдвое.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

выплаты
детские пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

93309
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41916
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40495
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31479
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24205
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20582
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20368
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября