«Я же мать!»: жительница Нижегородской области убила сожителя, оскорбившего её ребёнка

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Материнский инстинкт – страшная вещь; защищая дитя, жительница Кстово Нижегородской области пошла на убийство.

Пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщает о подробностях преступления, совершённого в городе Кстово с участием двух взрослых и одного ребёнка.

Во время вспыхнувшей из-за нанесённого малолетнему ребёнку оскорбления ссоры, недовольная и нетрезвая мать ножом убила сожителя, допустившего неуважительное отношение к её дитяте. Мужчина скончался на месте. Об этом пишет «Открытый Нижний».

Женщина была задержана, вину за содеянное не признала, что не помешало возбуждению уголовного дела. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, назначил жительнице Кстово наказание в восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 9 сентября жительница Ленинградской области пыталась скрыть убийство сожителя.