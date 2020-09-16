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За надругательства над дочерьми алтаец получил 18 лет тюрьмы

сегодня 15:17

ФОТО PIXABAY.COM

Суд вынес приговор жителю Алтайского края; он признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности своих дочерей.

39-летнего жителя Алтайского края осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении родных дочерей. Следствию удалось доказать 11 эпизодов противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, ранее судимый мужчина проживал в одном из сёл Каменского района, где воспитывал пятерых детей, трое из которых — его дочери 9-, 10- и 15-летнего возраста от предыдущего брака. С 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия в отношении девочек.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Напомним, на Камчатке вынесли приговор молодому педофилу, изнасиловавшему 8-летнего школьника.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

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