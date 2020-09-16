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Заболевший коронавирусом главный режиссёр НОВАТа рассказал о своём самочувствии

сегодня 10:06

Фото Даниила Примака из группы НОВАТа в соцсети «ВКонтакте»

Главный режиссёр НОВАТа, у которого нашли COVID-19, чувствует себя удовлетворительно; сейчас он находится под пристальным вниманием врачей.

Заразившийся коронавирусом главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев рассказал о своём самочувствии. Он отметил, что находится за пределами Новосибирской области, а болезнь протекает в лёгкой форме. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с последними сообщениями о моём заболевании коронавирусом хотелось бы разъяснить всем следующее: во-первых, практически весь продолжительный период пандемии я находился не в Новосибирске, а в Подмосковье. А во-вторых, последние 3 недели очень плотно был занят подготовкой премьеры оперы «Садко» в Челябинске, которая прошла с большим успехом, много летал, аэропорты, самолёты. Соответственно, с моим родным НОВАТом я общался дистанционно. И сегодня продолжаю удалённо готовить премьеру концертной версии потрясающей оперы «Снегурочка», которая состоится 26, 27 сентября на Малой сцене», — объяснил Стародубцев.

Он добавил, что болезнь переносит легко, хотя и находится под «пристальным наблюдением высокопрофессиональных врачей».

«Чувствую себя удовлетворительно и надеюсь, что с Божьей помощью вскоре пойду на поправку», — написал главный режиссёр и поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье.

Напомним, о заражении Стародубцева коронавирусом стало известно 21 сентября.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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