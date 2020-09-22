Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор рассказал о своём самочувствии
Фото пресс-службы правительства Алтайского края
Глава Алтайского края рассказал о своем самочувствии после заражения ковидом; Томенко думает, что лечение займёт около двух недель.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своём самочувствии на своей странице в Instagram. По его словам, у него есть температура около 37-38 градусов, однако в целом он чувствует себя нормально.
«Лечусь амбулаторно дома, в соответствии с рекомендациями врачей. Буду понемногу приходить в себя. Скорее всего период лечения займёт от 10 до 14 дней подряд. Два отрицательных теста подряд позволят скорее выйти на работу, не рискуя здоровьем коллег и окружающих», — отметил Томенко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Врачи велели лечиться дома. Работу свою организовал дистанционно, этим летом уже не первый раз приходится это делать. На связи со всеми краевыми и федеральными руководителями. Проинформировал всех через СМИ официальным, так сказать, порядком. Почитал комменты, много. Да уж, слов нет.... Куда же мы придём с таким отношением друг к другу? Но это тема другого серьёзного и сложного разговора. Для бОльшего понимания по данной конкретной ситуации обращаюсь к вам здесь, в Instagram. С наилучшими пожеланиями!
Глава региона попросил граждан носить маски в общественных местах и соблюдать другие меры предосторожности.
Томенко отметил, что был обескуражен комментариями под новостями о его заражении.
«Проинформировал всех через СМИ официальным, так сказать, порядком. Почитал комменты, много. Да уж, слов нет.... Куда же мы придём с таким отношением друг к другу? Но это тема другого серьёзного и сложного разговора», — написал чиновник.
Напомним, 22 сентября стало известно о заражении алтайского губернатора.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают