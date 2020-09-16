Завтрак: диетолог назвала вредные продукты, которые приводят к ожирению и другим проблемам

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Врач-диетолог назвала вредные продукты; эксперт рекомендовала исключить из своего рациона то, что ошибочно считают полезным и диетическим.

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала продукты, употребление которых может навредить здоровью и даже привести к ожирению. Свои советы доктор дала в эфире "Пятого канала".

Большинство из названных экспертом продуктов, принято употреблять на завтрак. Распространённым заблуждением является их полезность и даже приписываемые им диетические свойства.

Инна Кононенко рекомендовала исключить из своего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, а человеку снова хочется есть", — объяснила врач.

Кроме того, она советовала не есть также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.

Кононенко развеяла и миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По её словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печёночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — заключила диетолог.

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