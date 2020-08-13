17 стран за 15 месяцев: яхта "Сибирь" вернулась в Омскую область из кругосветного путешествия

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Экспедиция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды; экипаж омской яхты побывал в 17 странах.

Омская яхта "Сибирь", которая совершает кругосветную экспедицию, спустя 15 месяцев вернулась в Омскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта. Экспедиция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды.

"Экипаж яхты "Сибирь" во главе с капитаном, заслуженным мастером спорта Сергеем Щербаковым пересёк границу Тюменской и Омской областей и впервые после долгого путешествия оказался на территории родного региона", — рассказали в ведомстве.

В Минспорта отмечают, что путь в Омск осложняется встречным течением реки и сложными погодными условиями — ветром и моросящим дождём. Поэтому сегодня спортсмены взяли курс на север области — в Тевриз. Прибытие в Омск запланировано на 30 сентября.

Кругосветная парусная экспедиция "Сибирь — Антарктика — Сибирь" стартовала из Омска на яхте "Сибирь" ещё 7 июля прошлого года. Омским яхтсменам предстояло пройти за 15 месяцев более 30,5 тысяч морских миль (56,5 тысяч километров) и посетить 17 стран.

Напомним, 13 августа хабаровским детям решили подарить яхту за 30 миллионов.