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Агата Муцениеце жалуется на депрессию

сегодня 20:43

Фото Instagram

Поклонники любого артиста хотя знать все подробности и начинают волноваться, когда в интернете случается перерыв в постах от кумира; Муцениеце ненадолго «пропала с радаров», когда вновь стала общаться, пожаловалась, что испытывает депрессию.

Недомогание, а, главное, «жуткая депрессия» омрачают жизнь актрисы Агаты Муцениеце. Он ведёт блог в Instagram, ежедневно размещая новые посты. После внезапного перерыва 31-летняя Агата пожаловалась подписчикам на недомогание и охватившую её депрессию. Агата никуда не выходит из дома, восстанавливая здоровье. Двое детей от Прилучного находятся с матерью, но не добавляют Агате оптимизма и жизненных сил.

Муцениеце, которая в разводе с Прилучным с нынешнего лета, переживает о том, как будут складываться у детей отношения с отцом, поэтому охотно разрешает им общаться с ним и гостить в доме, где Павел живёт вместе с нынешней своей избранницей.

Напомним, 4 сентября Агата Муцениеце рассказала, с кого брала пример, разводясь с Прилучным.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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