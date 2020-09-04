Агата Муцениеце жалуется на депрессию

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Поклонники любого артиста хотя знать все подробности и начинают волноваться, когда в интернете случается перерыв в постах от кумира; Муцениеце ненадолго «пропала с радаров», когда вновь стала общаться, пожаловалась, что испытывает депрессию.

Недомогание, а, главное, «жуткая депрессия» омрачают жизнь актрисы Агаты Муцениеце. Он ведёт блог в Instagram, ежедневно размещая новые посты. После внезапного перерыва 31-летняя Агата пожаловалась подписчикам на недомогание и охватившую её депрессию. Агата никуда не выходит из дома, восстанавливая здоровье. Двое детей от Прилучного находятся с матерью, но не добавляют Агате оптимизма и жизненных сил.

Муцениеце, которая в разводе с Прилучным с нынешнего лета, переживает о том, как будут складываться у детей отношения с отцом, поэтому охотно разрешает им общаться с ним и гостить в доме, где Павел живёт вместе с нынешней своей избранницей.

Напомним, 4 сентября Агата Муцениеце рассказала, с кого брала пример, разводясь с Прилучным.