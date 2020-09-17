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Белка организму должно хватать, иначе быть беде

сегодня 22:12

Фото pixabay.com

Без белка организм не будет правильно и регулярно функционировать; недостаток белка ведёт к заболеваниям.

Правильное, регулярное питание должно включать достаточное количество белка, советуют врачи. Иначе организм начинает перерабатывать, добывая их мышц, что ведёт к уязвимости костей и переломам. Об этом пишет Express.

Недостаток белка негативно отражается на состоянии ногтей и волос. Слабеет иммунитет, так как хуже вырабатываются антитела. Не наступает без потребления белка элементарное чувство сытости. В результате человек начинает усиленно потреблять другие продукты, в основном, содержащие вредные углеводы. Результат – ожирение и диабет.

Напомним, 17 сентября названы важнейшие витамины на осень.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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