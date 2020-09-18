Болеем за наших: новосибирский дуэт «ЛиттлZ» борется за право представлять Россию на Детском Евровидении – 2020

Фото: Академия Игоря Крутого

Дуэт «ЛиттлZ» участвует в финале отбора артистов, которые будут представлять Россию на Детском Евровидении – 2020; сегодня жюри объявит победителей.

Сегодня, 25 сентября, будут объявлены итоги финала отборочного тура, в рамках которого зрители и жюри выберут того, кто отправится на Детское Евровидение — 2020. В этом году сразу три участника из Новосибирска борются за эту возможность. Среди них — дуэт «ЛиттлZ».

11-летняя Полина Королева и 12-летний Михаил Коваль объединились в дуэт не так давно: до этого они выступали в группе из четырёх человек, однако перед участием в отборе на Евровидение решили попробовать спеть вдвоем. Песня «Первая любовь» идеально подошла ребятам, и они комфортно чувствуют себя во время её исполнения.

До этого Михаил с отличием окончил музыкальную школу, принимал участие в церемониях открытия и закрытия Детских зимних Олимпийских игр на Сахалине – «Дети Азалии». Полина стала звездой YouTube: клип на её песню «Папа, я скучаю» набрал более 32 миллионов просмотров.

Уже сейчас у ребят после возвращения запланировано несколько выступлений. Точных планов на будущее они пока не строят, однако не исключают, что на волне вдохновения запишут новую песню.

Международный конкурс Детское Евровидение — 2020 состоится 29 ноября в формате телемоста. Прямая трансляция в России будет доступна на телеканале «Карусель» в 18:00 по московскому времени. Надеемся, что сибирякам повезёт!