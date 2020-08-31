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Больше 80 тысяч бутылок: в Новосибирске нашли огромный склад с нелегальным алкоголем

сегодня 19:31

Фото с сайта pixabay.com

Склад с нелегальным пивом обнаружили на левом берегу Новосибирска; всего изъяли более 80 тысяч бутылок с алкоголем.

Более 60 тысяч литров нелегального пива нашли сотрудники Росалкогольрегулирования в складе на улице Петухова. У владельцев подпольного бизнеса не нашлось документов, удостоверяющих легальность производства и оборота. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу

Сотрудники службы продолжают изъятие алкоголя. На хранение бутылки с нелегальным пивом отправятся в АО «Росспиртпром».

Это далеко не первый случай, когда в Сибири находят целые склады нелегального алкоголя. Более того, в конце августа правоохранители обнаружили в Омске цех, в котором производилось до пяти тысяч бутылок нелегальных алкогольных напитков. в сутки

Автор:
Денис Калин

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