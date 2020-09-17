Что делать, если батареи в доме так и не потеплели

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В Новосибирске начался отопительный сезон; Сиб.фм рассказывает, что делать, если батареи ещё не потеплели.

В Новосибирске сегодня, 24 сентября, начался второй этап разворота системы теплоснабжения. По оценке мэрии мегаполиса, тепло уже получили 40 % жилых домов.

Сиб.фм рассказывает, что делать, если в вашем доме тепло пока не появилось.

Во-первых, не паниковать. Прежде всего, убедитесь, что ваш дом уже попал в этапы разворота системы. Их будет пять. Сегодня, 24 сентября, стартовал только второй. График подачи тепла можно посмотреть здесь.

Во-вторых, если по графику наступил срок подключения дома, но отопление так и не появилось, в 95 % случаях это связано с нарушением работы внутридомовой системы отопления. Обратитесь в управляющую организацию, её специалисты проверят состояние коммуникаций внутри дома – например, нет ли воздушных пробок. Также они смогут отрегулировать работу оборудования.

В-третьих, если управляющая компания не нашла проблему во внутридомовых коммуникациях или её специалисты не могут решить проблему самостоятельно, УК должна обратиться в теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании. Возможно, со стороны энергетиков требуется вмешательство, например, регулировка оборудования центрального теплового пункта.

Напомним, Сиб.фм рассказал, где в Новосибирске уже дали тепло.