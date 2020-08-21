«Что с деньгами?»: Новосибирск в лидерах по доле коллекторских звонков

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Новосибирская область оказалась в лидерах по доле коллекторских звонков этим летом; количество мошеннических звонков выросло более чем на треть.

В лидерах по доле коллекторских звонков Новосибирск и Новосибирская область оказались в июле 2020 года. Тогда количество таких вызовов достигло почти 8 % от всех звонков с неизвестных номеров. Такие данные зафиксировали эксперты «Лаборатории Касперского».

В топе рейтинга оказались и другие регионы Сибири – Красноярский край (8 %) и Иркутская область (8 %). В среднем по стране июльские показатели составили 6 %.

Эксперты также зафиксировали рост звонков с подозрением на мошенничество. В мае, когда регион постигла череда коронавирусных ограничений, количество таких вызовов выросло на 36 % в сравнении с февралём–мартом, докарантинным периодом.

Уже в июле разрыв сократился до 7 %, доля звонков с подозрением на мошенничество достигла 3 % от общего объёма вызовов. Специалисты объясняют это тем, что во время периода самоизоляции мошенники пытались адаптировать тактику под действующий режим. Но уже после снятия ограничений их активность вновь пошла на спад.

«Как и раньше, главная цель мошенников заключается в том, чтобы получить доступ к платёжным данным банковских клиентов. Однако они не устают менять подходы, постоянно подстраиваясь под актуальные информационные поводы. Например, весной звонящие часто сообщали о том, что из-за коронавируса участились кражи, и предлагали своим жертвам «защитить» деньги с помощью перевода на отдельный счёт», – пояснил эксперт «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьёв.

Напомним, мошенники не перестают спекулировать на коронавирусе и после снятия ограничений. В августе они предлагали россиянам приобрести вакцину от инфекции.