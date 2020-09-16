Дары моря: какая рыба полезнее всего

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Рыба способна украсить любой стол; употребление рыбы не только вкусно, но и полезно из-за омега-кислот.

Диетологи предпочитают рекомендовать питаться морской рыбой, есть те, кто жить не может без пресноводной. В любой рыбе содержатся полезные омега-3-кислоты. Самая полезная рыба – та, что обитает в северных широтах, не важно – в море или реке, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин радиостанции Sputnik. Рыба пригодна к употреблению в пищу в любом виде, разве что кроме сырого.

Омега-3 способствует физиологическому тонусу и ускоряет вывод из организма вредных свободных радикалов.

Напомним, 16 сентября стало известно, к чему снится рыба.