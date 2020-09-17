Дело о мошенничестве чиновника и коммунальщика возбуждено в Искитимском районе

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СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы Линёво; вместе с чиновником по делу проходит директор коммерческой фирмы.

В Искитимском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации рабочего посёлка Линёво и директора ООО «СЕРВИС ПЛЮС» по признакам мошенничества, совершенного с использованием должностного положения.

По данным следствия, в декабре 2018 года между главой администрации муниципального образования Линёво и директором ООО «СЕРВИС ПЛЮС» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству тепловых сетей стоимостью свыше 3,7 миллионов рублей. В какой-то момент директор подрядной организации решил незаконно получить часть денежных средств, выделенных на проведение работ по контракту. В частности, он решил при производстве работ произвести замену 409 метров бесшовных труб на трубы электросварные, которые имеют существенно меньшую стоимость, без изменения цены муниципального контракта в сторону уменьшения и, соответственно, размера оплаты по нему. После чего планировалось составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении ООО «СЕРВИС ПЛЮС» всех работ. Разница в сметной стоимости за 409 метров труб составляла около 192 тысяч рублей.

Директор подрядной организации договорился с заместителем главы администрации Линёво, обязанным согласно должностной инструкции осуществлять контроль в сфере реализации муниципального контракта, и они вместе реализовали задуманную мошенническую схему. Заменили бесшовные трубы на электросварные, а затем внесли недостоверную информацию об использованных материалах в соответствующие акты, указав, что работы по муниципальному контракту выполнены в полном объёме.

Затем, на основании подписанного фигурантами дела акта о приёмке выполненных работ, чиновник подписал платёжные поручения о перечислении денежных средств в пользу ООО «СЕРВИС ПЛЮС» за выполненные работы по цене муниципального контракта.

Таким образом, подозреваемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня СК сообщил, что подросток рецидивист пойдёт под суд в Бердске.