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Десятки пожарных собрались у Экспоцентра в Новосибирске: как прошли соревнования спасателей

сегодня 20:31

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске прошли соревнования среди сотрудников МЧС; Сиб.фм показывает самые яркие моменты состязаний.

На площадке перед Экспоцентром в Новосибирске прошли состязания сотрудников экстренных служб. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в состязании принимали участие семь команд. Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов побывал на турнире по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Оказалось, что условия были максимально приближенными к реальности.

«Соревнования проводятся с целью повышения уровня оперативно-тактической и физической подготовки мастерства сотрудников и работников подразделений. При этом важно не только определить сильнейшую команду, но и проверить боеготовность и слаженность действий дежурных караулов при выполнении поставленных задач», — сообщает МЧС.

Как сообщает МЧС, Команде из восьми человек было необходимо в составе двух отделений на автоцистернах осуществить забор воды из открытого водоисточника и проложить магистральную рукавную линию. Далее организовать перекачку воды из насоса в насос второй автоцистерны, подать два водяных ствола, чтобы в итоге поразить мишени. При этом прокладка магистральных линий осуществлялась через препятствия: автомобильные шины и высокий забор.

Кстати, вот так распределились победители:

1 место — команда 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Новосибирской области;

2 место — команда Специализированной пожарно-спасательной части Новосибирска;

3 место — команда Государственной противопожарной службы Новосибирской области.

Подобный комплекс заданий был представлен на соревнованиях впервые. Несмотря на это, а также, невзирая на погодные условия — сильный дождь и ветер, все команды успешно справились с задачей. По итогам соревнований лучшими по боевому развертыванию в Новосибирской области стали:

Автор:
Эдвард Фицлер

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