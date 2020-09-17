Детские пособия и выплаты будут перечислять на карты «Мир» с 1 октября

Фото с сайта pixabay.com

Социальные выплаты и пособия от кредитных организаций начнут перечислять только по карте «МИР»; соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 октября.

С 1 октября россияне смогут получить социальные выплаты и пособия от кредитных организаций только по карте национальной платёжной системы. Необходимо оповестить работодателя, соцзащиту и отделение ПФР.

Это касается следующих выплат:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Однако есть и альтернативные варианты получения выплат: перевод средств на счёт, за которым не закреплена ни одна банковская карта; на сберегательный счёт; почтовым переводом.

Напомним, накануне президент Путин предложил увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет.