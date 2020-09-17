Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Директор школы под Новосибирском оштрафован за ремонт спортзала

сегодня 14:49

Фото pixabay.com

Школе выделили деньги на ремонт спортзала; директор решил заключить договор с поставщиком без аукциона.

Прокуратура Чановского района Новосибирской области проверила в Блюдчанской средней школе исполнение национального проекта «Образование» региональной программы «Успех каждого ребёнка». По итогам директор школы оштрафован за нарушение закона о закупках. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что в мае текущего года директор школы заключил с единственным поставщиком – ООО«Кедр» — три договора на ремонт спортивного зала. Их сумма составила более 1,4 млн рублей. Он раздробил контракт на три части, уменьшив сумму работ. По закону закупки у единственного подрядчика осуществляются до суммы 600 тысяч рублей. Тем самым директор исключил конкурентов и обошёлся без проведения электронного аукциона. Однако стало известно, что договоры были единой сделкой.

Прокуратура возбудила в отношении директора школы административное дело по статье «Несоблюдение законодательства о контрактной системе». За противоправные действия директора оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Напомним, в мае новосибирского патологоанатома оштрафовали на 4, 5 миллиона за взятки от похоронного бюро.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42024
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40804
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31586
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24296
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20808
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
20700
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20019
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России