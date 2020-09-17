Директор школы под Новосибирском оштрафован за ремонт спортзала

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Школе выделили деньги на ремонт спортзала; директор решил заключить договор с поставщиком без аукциона.

Прокуратура Чановского района Новосибирской области проверила в Блюдчанской средней школе исполнение национального проекта «Образование» региональной программы «Успех каждого ребёнка». По итогам директор школы оштрафован за нарушение закона о закупках. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что в мае текущего года директор школы заключил с единственным поставщиком – ООО«Кедр» — три договора на ремонт спортивного зала. Их сумма составила более 1,4 млн рублей. Он раздробил контракт на три части, уменьшив сумму работ. По закону закупки у единственного подрядчика осуществляются до суммы 600 тысяч рублей. Тем самым директор исключил конкурентов и обошёлся без проведения электронного аукциона. Однако стало известно, что договоры были единой сделкой.

Прокуратура возбудила в отношении директора школы административное дело по статье «Несоблюдение законодательства о контрактной системе». За противоправные действия директора оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Напомним, в мае новосибирского патологоанатома оштрафовали на 4, 5 миллиона за взятки от похоронного бюро.