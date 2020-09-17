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Экс-полицейского осудили за служебный подлог в Новосибирске

сегодня 05:32

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Бывший новосибирский полицейский не стал расследовать дело; за изготовление ложных документов злоумышленника осудили.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 39-летнего бывшего сотрудника полиции Юрия Драгунова, которого признали виновным в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным суда, в июле 2018 года осуждённому было поручено провести проверку заявления гражданина о хищении у него имущества. Однако он не стал проводить проверку, а изготовил фиктивный документ-справку о проведенных мероприятиях.

“Это позволило ему внести в официальный документ заведомо ложные сведения, то есть отобразить в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.07.2018 не соответствующие действительности факты-пояснения (якобы у гражданина не похищали телефон, привлекать к ответственности он никого не желает, при просмотре видеозаписи с камеры видеонаблюдения установлено, что гражданин телефон на полке прилавка не оставлял)”, — говорится в сообщении.

За это правонарушение экс-полицейского приговорили к двум годам условно, а также на 3 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Напомним, прокуратура уличила компанию в подлоге при поставке надувных плотов в Новосибирске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
полиция
подлог

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