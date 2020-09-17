Эпидемиолог рассказала, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу

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Со временем у переболевших коронавирусом пациентов уровень антител снижается; эксперт назвала сроки сохранения иммунитета к COVID-19.

У многих перенёсших коронавирус пациентов уровень защитных антител со временем снижается. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, через 2–3 месяца уровень антител в организме выздоровевших значительно снижается, а в некоторых индивидуальных случаях они вовсе не вырабатываются.

«Мы понимаем, что если антитела снижаются, то и защита от инфицирования снижается. Надо сказать, что у некоторых переболевших, это особенности, антител нет вообще с самого начала наблюдения после заболевания», — сказала она в эфире Instagram-аккаунта Роспотребнадзора.

Эксперт отметила, что для защиты от коронавируса важно носить маски и тем, кто уже переболел инфекцией.

Отметим, что учёные изучают варианты, при которых человек может заразиться коронавирусом повторно, однако достоверных и окончательных данных по этому вопросу пока ещё нет.

Напомним, вчера врачи рассказали о принципе действия и побочных эффектах «Арепливира», продаваемого в российских аптеках как лекарство от коронавируса.