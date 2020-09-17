Ещё 149 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Более 6,5 тысяч заразились коронавирусом за сутки; умерли ещё 149 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 130 человек.



Москва — 1050

Санкт-Петербург — 215

Московская область — 205

Ростовская область — 189

Воронежская область — 162

Нижегородская область — 160

Ставропольский край — 142

Кемеровская область — 136

Свердловская область — 131

Ханты-Мансийский АО — 130

Ульяновская область — 120

Самарская область — 110

Волгоградская область — 108

Саратовская область — 104

Архангельская область — 102

Оренбургская область — 102

Красноярский край — 102

Краснодарский край — 95

Пензенская область — 93

Республика Крым — 83

Республика Дагестан — 82

Удмуртская Республика — 81

Ямало-Ненецкий АО — 81

Алтайский край — 81

Иркутская область — 80

Хабаровский край — 76

Мурманская область — 75

Пермский край — 75

Челябинская область — 75

Республика Саха (Якутия) — 75

Омская область — 72

Забайкальский край — 72

Республика Коми — 71

Кировская область — 71

Приморский край — 70

Республика Калмыкия — 67

Карачаево-Черкесская Республика — 67

Тюменская область — 67

Республика Бурятия — 66

Республика Алтай — 65

Томская область — 65

Новосибирская область — 63

Белгородская область — 61

Ленинградская область — 57

Астраханская область — 55

Орловская область — 52

Республика Ингушетия — 52

Ивановская область — 47

Ярославская область — 46

Курская область — 44

Вологодская область — 43

Калужская область — 40

Рязанская область — 40

Новгородская область — 40

Кабардино-Балкарская Республика — 40

Магаданская область — 40

Тамбовская область — 39

Калининградская область — 39

Брянская область — 38

Республика Карелия — 38

Республика Тыва — 38

Костромская область — 37

Республика Хакасия — 37

Тверская область — 35

Республика Башкортостан — 35

Сахалинская область — 35

Липецкая область — 34

Республика Северная Осетия — 34

Владимирская область — 33

Республика Мордовия — 32

Тульская область — 30

Амурская область — 30

Курганская область — 28

Чувашская Республика — 27

Камчатский край — 27

Псковская область — 25

Республика Адыгея — 24

Севастополь — 23

Республика Марий Эл — 22

Республика Татарстан — 22

Смоленская область — 20

Еврейская АО — 14

Чеченская Республика — 4

Ненецкий АО — 2



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.