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Ещё 149 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:37

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Более 6,5 тысяч заразились коронавирусом за сутки; умерли ещё 149 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 130 человек.

🔸Москва — 1050
🔸Санкт-Петербург — 215
🔸Московская область — 205
🔸Ростовская область — 189
🔸Воронежская область — 162
🔸Нижегородская область — 160
🔸Ставропольский край — 142
🔸Кемеровская область — 136
🔸Свердловская область — 131
🔸Ханты-Мансийский АО — 130
🔸Ульяновская область — 120
🔸Самарская область — 110
🔸Волгоградская область — 108
🔸Саратовская область — 104
🔸Архангельская область — 102
🔸Оренбургская область — 102
🔸Красноярский край — 102
🔸Краснодарский край — 95
🔸Пензенская область — 93
🔸Республика Крым — 83
🔸Республика Дагестан — 82
🔸Удмуртская Республика — 81
🔸Ямало-Ненецкий АО — 81
🔸Алтайский край — 81
🔸Иркутская область — 80
🔸Хабаровский край — 76
🔸Мурманская область — 75
🔸Пермский край — 75
🔸Челябинская область — 75
🔸Республика Саха (Якутия) — 75
🔸Омская область — 72
🔸Забайкальский край — 72
🔸Республика Коми — 71
🔸Кировская область — 71
🔸Приморский край — 70
🔸Республика Калмыкия — 67
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 67
🔸Тюменская область — 67
🔸Республика Бурятия — 66
🔸Республика Алтай — 65
🔸Томская область — 65
🔸Новосибирская область — 63
🔸Белгородская область — 61
🔸Ленинградская область — 57
🔸Астраханская область — 55
🔸Орловская область — 52
🔸Республика Ингушетия — 52
🔸Ивановская область — 47
🔸Ярославская область — 46
🔸Курская область — 44
🔸Вологодская область — 43
🔸Калужская область — 40
🔸Рязанская область — 40
🔸Новгородская область — 40
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 40
🔸Магаданская область — 40
🔸Тамбовская область — 39
🔸Калининградская область — 39
🔸Брянская область — 38
🔸Республика Карелия — 38
🔸Республика Тыва — 38
🔸Костромская область — 37
🔸Республика Хакасия — 37
🔸Тверская область — 35
🔸Республика Башкортостан — 35
🔸Сахалинская область — 35
🔸Липецкая область — 34
🔸Республика Северная Осетия — 34
🔸Владимирская область — 33
🔸Республика Мордовия — 32
🔸Тульская область — 30
🔸Амурская область — 30
🔸Курганская область — 28
🔸Чувашская Республика — 27
🔸Камчатский край — 27
🔸Псковская область — 25
🔸Республика Адыгея — 24
🔸Севастополь — 23
🔸Республика Марий Эл — 22
🔸Республика Татарстан — 22
🔸Смоленская область — 20
🔸Еврейская АО — 14
🔸Чеченская Республика — 4
🔸Ненецкий АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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