Ещё 149 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Более 6,5 тысяч заразились коронавирусом за сутки; умерли ещё 149 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 130 человек.
Москва — 1050
Санкт-Петербург — 215
Московская область — 205
Ростовская область — 189
Воронежская область — 162
Нижегородская область — 160
Ставропольский край — 142
Кемеровская область — 136
Свердловская область — 131
Ханты-Мансийский АО — 130
Ульяновская область — 120
Самарская область — 110
Волгоградская область — 108
Саратовская область — 104
Архангельская область — 102
Оренбургская область — 102
Красноярский край — 102
Краснодарский край — 95
Пензенская область — 93
Республика Крым — 83
Республика Дагестан — 82
Удмуртская Республика — 81
Ямало-Ненецкий АО — 81
Алтайский край — 81
Иркутская область — 80
Хабаровский край — 76
Мурманская область — 75
Пермский край — 75
Челябинская область — 75
Республика Саха (Якутия) — 75
Омская область — 72
Забайкальский край — 72
Республика Коми — 71
Кировская область — 71
Приморский край — 70
Республика Калмыкия — 67
Карачаево-Черкесская Республика — 67
Тюменская область — 67
Республика Бурятия — 66
Республика Алтай — 65
Томская область — 65
Новосибирская область — 63
Белгородская область — 61
Ленинградская область — 57
Астраханская область — 55
Орловская область — 52
Республика Ингушетия — 52
Ивановская область — 47
Ярославская область — 46
Курская область — 44
Вологодская область — 43
Калужская область — 40
Рязанская область — 40
Новгородская область — 40
Кабардино-Балкарская Республика — 40
Магаданская область — 40
Тамбовская область — 39
Калининградская область — 39
Брянская область — 38
Республика Карелия — 38
Республика Тыва — 38
Костромская область — 37
Республика Хакасия — 37
Тверская область — 35
Республика Башкортостан — 35
Сахалинская область — 35
Липецкая область — 34
Республика Северная Осетия — 34
Владимирская область — 33
Республика Мордовия — 32
Тульская область — 30
Амурская область — 30
Курганская область — 28
Чувашская Республика — 27
Камчатский край — 27
Псковская область — 25
Республика Адыгея — 24
Севастополь — 23
Республика Марий Эл — 22
Республика Татарстан — 22
Смоленская область — 20
Еврейская АО — 14
Чеченская Республика — 4
Ненецкий АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.
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