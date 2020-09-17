ФК «Новосибирск» – «КАМАЗ»: время матча, где смотреть

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и пресс-центра ФК "Новосибирск"

Новосибирские футболисты сыграют с игроками «КАМАЗа» сегодня в 19:00 по местному времени; прямую трансляцию можно будет посмотреть на Youtube.

ФК «Новосибирск» предстоит сложнейший матч с лидером группы «КАМАЗом» сегодня. Прямая трансляция матча со стадиона «Спартак» начнётся в 19:00 по новосибирскому времени.

Новосибирцы неплохо показывают себя в этом сезоне. После семи матчей команда занимает пятое место с 15-ю очками. В случае победы сибиряки поделят первую строчку с сегодняшним соперником – «КАМАЗом». Прошлая игра с ижевским «Зенитом» закончилась для «Новосибирска» ничьей 1:1.

Команда из Набережных челнов тем временем проиграла всего один матч из семи. Серию из шести побед неожиданно прервали барнаульские динамовцы.

Тем не менее, сегодняшний матч очень важен для обеих команд, так как победа позволит новосибирцам претендовать на лидерство в таблице, а «КАМАЗу» обеспечит отрыв от «Волги» и «Тюмени», которые уже наступают на пятки.

Напомним, накануне матч сборной России с командой Швеции перенесли из Стокгольма в Москву.