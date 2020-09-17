Где в Новосибирске уже дали тепло: полный список адресов

Фото СГК

На утро 24 сентября к теплу было подключено 1 866 жилых домов Новосибирска; сегодня начался второй этап разворота системы отопления.

В Новосибирске продолжается разворот системы отопления. Отопление постепенно приходит в дома жителей, в медицинские учреждения, школы и детские сады.

Напоминаем, во время первого этапа разворота системы отопления тепло поступило по следующим адресам:

ТЭЦ-2: ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ул. 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-3: ул. Котовского, ул. Широкая, ул. Пархоменко, ул. Станционная, ул. Титова, ул. Плахотного, ул. Амурская, ул. Связистов, ул. Киевская, ул. Филатова, ул. Забалуева, ул. Фасадная, ул. Невельского, ул. Танкистов, Троллейный жилмассив, ж/м Западный, ж/м Чистая слобода, поселок Затон.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская — до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Макаренко, жилая зона по ул. Д. Ковальчук до пл. Калинина.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

Кировская районная котельная №2 (КРК-2).

Котельная АО «СГС» по ул. Часовая: район ОбьГЭС в Советском районе.

Котельная ООО «Потенциал-Плюс»: ул. Большевистская.

Котельная ЗАО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

Котельная ООО «Новосибирский мелькомбинат №1»: ул. Большевистская.

Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.

Котельная ФГКУ комбинат «Восход», ЛК №25: ул. Хилокская.

Котельная №27: ул. Клубная.

Котельная №28: ул. Прокопьевская.

Котельная №45, 46: ул. Большая.

Котельная №5: ул. Выборная, ул. Большевистская.

Котельная №10: ул. Европейская.

Котельная№11: ул. Высотная, ул. Геологическая, ул. Караваева, ул. Приисковая, ул. Техническая, ул. Экономическая, 3-ий Почтовый пер.

Котельная №12: ул. Гусинобродский тракт.

Котельная №14: 4-й Пятилетки.

Котельная №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

Котельная №17: ул. Первомайская.

Котельная №19, 20: ул. Старое шоссе.

Котельная №32: ул. Кубовая, ул. Охотская.

Котельная №41: д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище».

Котельная №42: территория Военного санатория «Ельцовка».

Котельная №47: ул. Сеченова.

Котельная №48: Бердское шоссе.

Котельная №51: ул. Ленинградская.

Котельная №52: ул. Пихтовая.

Котельная №50: пос. Гвардейский.

Котельная ООО «Стройкерамика»: ул. Полякова.

Котельная АО «СГС» по ул. Звездная: ул. Грунтовая, ул. Звездная.

Котельная ООО «НЭРЗ»: ул. 1-я Механическая, ул. Аксенова, ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе.

Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

Котельная АО «НМЗ «Искра»: ул. Коченевская, ул. Магистральная, ул. Новоуральская, ул. Ордынская, ул. Солидарности, ул. Чекалина.

Котельная АО «СГС» по ул. Флотская: ул. Флотская.

Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: ул. Ботаническая, ул. Гастелло, ул. Дальневосточная, ул. Ереванская, ул. Красногорская, Мочищенское шоссе.

С сегодняшнего дня в Новосибирске идёт второй этап. Он продлится 24 и 25 сентября. В эти дни батареи должны потеплеть здесь:

ТЭЦ-2: ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.

Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09: ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Пархоменко, ул.Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.

Кировская районная котельная №1 (КРК №1): по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый и 2-ой переулки, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43; жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.

ТЭЦ-5: ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.