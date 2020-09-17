Гороскоп от Павла Глобы на 24 сентября 2020 года: будьте авантюристами и принимайте неожиданные решение

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Астролог советует не бояться неожиданных решений; надо быть готовым к невероятным событиям.

СРЕДИННАЯ ТОЧКА: 24.09.2020 10:22 UT (орбис ±3 суток)

День срединной точки между затмениями полон непредсказуемых действий, будьте готовы к самым невероятным событиям.



День связан с риском, резкими переменами в жизни, принятием неожиданных и неординарных решений, благоприятствует авантюристам. Хорошее время для неожиданного продвижения в социуме, обучения чему-то новому. Неплохо было бы стряхнуть с себя груз накопленных проблем, чтобы двигаться дальше.



Медицина

Начавшаяся под вечер болезнь легче выходит с жаром. Наиболее уязвимы ноги, поэтому во избежание вывихов и переломов следует уменьшить физические нагрузки на них. Показана коррекция психосоматики, лечение болезней желудка и груди, болей в области диафрагмы.



Приметы

Хорошо, если гром или молния сопутствуют каким-то произнесенным вами словам – знак, подтверждающий их. Увидеть зарницы, падающие звезды – к новым знакомствам или приятным неожиданностям. Если вы споткнулись и упали – вас предупреждают о том, что в своей жизни вы можете упустить очень важный шанс. Что-то падает на вас сверху – готовьтесь к резким и неожиданным переменам в жизни. В доме отваливается штукатурка, что-то сыплется с потолка или портится паркет – к разорению дома и нищете, вас могут выжить из собственного дома. Сломать ноготь – к неожиданной болезни, порче. Если на вас упадет перо птицы – знак благой вести.



Сновидения

Вещие сны. Хорошо, если сон яркий. Увидеть гром, молнию или огонь – к полной перемене вашей жизни. Видеть небо, звезды, летать во сне – знак покровительства, возвышения и исполнения желаний. Увидеть во сне святых и иконы – к испытанию. Стричься – к разорению, несчастьям, потере денег; выпадающие волосы – к вашей смерти или к потере близкого человека. Мясо, кровь – к болезням, жизненным ударам. Все, что связано с замками, ключами, коридорами и любыми другими предметами с ограничением пространства – к лишению свободы, тюрьме, больнице. Животные снятся сегодня ко лжи, сплетням и слухам.



Пища

Сегодня едят все, что пожелает душа. Хорошо готовить новые необычные блюда, опробовать оригинальные рецепты, есть экзотические продукты. Не отказывайте себе ни в чем, даже если вы в это время голодаете.



Одежда

Рекомендуются пестрые одежды. Избегайте всего монотонного, серых тонов, красно-коричневого цвета.