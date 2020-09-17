ХК «Сибирь» обыграла питерцев из «СКА» со счётом 4:1

Фото с сайта клуба

Новосибирские хоккеисты продолжают выступать в Континентальной хоккейной лиге; они обыграли команду «СКА» из Санкт-Петербурга.

Матч состоялся зрелищный, было много острых моментов и бросков по воротам. Не избегали игроки обеих команд и силового противостояния. Но новосибирцам удалось с самого начала навязать игру питерцам. Первый период закончился со счётом 1: 1 и больше команда из Северной Пальмиры не смогла ни разу взять ворота новосибирцев. Второй и третий периоды лишь закрепили превосходство ХК «Сибирь», которая и стала победителем встречи, 4:1.

Напомним, 22 сентября новосибирцы уступили минчанам один гол.