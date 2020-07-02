Хоккеиста убили в драке под Омском

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В Омской области между хоккеистом и айтишником произошла драка, в которой спортсмен погиб; местные жители считают, что в его смерти виноваты друзья.

Омского хоккеиста-любителя Михаила Клементьева убили в уличной драке. Об этом 24 сентября сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошёл в посёлке Новоомский.

Как сообщает канал, Михаил играл в любительском хоккейном клубе «Омск». В тот вечер он с друзьями выпивал в местном кафе «Калинка». Когда компания вышла из заведения, то встретила группу других молодых людей. Тогда, пишет Mash, друзья Михаила Клементьева решили на них напасть и завязали драку.

За ребят вступился проходивший мимо Артём Оргучинский. Работающий в сфере IT молодой человек подошёл к компании, но его ударил хоккеист. Тогда Артём дал сдачи, в результате чего Михаил Клементьев скончался на месте. Местные жители считают, что в трагедии виноваты друзья хоккеиста, которые затеяли драку. Артём Оргучинский признал вину.

Напомним, в июле дело об убийстве новосибирского спецназовца передали в прокуратуру.