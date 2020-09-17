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Изнасилованных и убитых в Рыбинске девочек-сибирячек до сих пор не похоронили

сегодня 19:19

Фото телеграмм-канал Полковник Трифонов

Тела девочек, изнасилованных и убитых в Рыбинске до сих пор находятся на экспертизе; квартира опечатана, мать – в больнице.

Расследование уголовного об изнасиловании двух девочек, приехавших вместе с матерью из Сибири, продолжается.

Женщина с двумя детьми приехала в Рыбинск из Омска, чтобы создать новую семью. По трагическому стечению обстоятельств её избранником оказался маньяк.

15 сентября, вернувшись с работы, сибирячка обнаружила тела своих дочек. Их изнасиловал и расчленил сожитель матери.

После убийства дочерей мать не может вернуться домой, пишет «Pro Город».

«Квартира Молчанова опечатана. Да и страшно возвращаться туда. К счастью, никакого ступора у неё нет. Не рыдает, не плачет. К ней приходит психолог, помогают и медикаментозно», – рассказали коллеги матери погибших детей.

В настоящее время женщина живёт в больнице, где работает.

Напомним, Виталий Молчанов, подозреваемый в изнасиловании и расчленении детей, арестован.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Ярославль
рыбинский маньяк

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